В Улан-Удэ в ночном пожаре отравились угарным газом трое мальчишек

Минувшей ночью в Улан-Удэ случился пожар в квартире на проспекте Строителей. Три мальчика отравились угарным газом – дети двенадцати, четырех и полутора лет. Их спасли и госпитализировали в ДРКБ.

Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание на 10 «квадратах». На тушении работали 26 человек личного состава и 8 единиц техники.

«Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - отметили в чрезвычайном ведомстве.