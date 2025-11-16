Происшествия 16.11.2025 в 11:14

В Улан-Удэ в ночном пожаре отравились угарным газом трое мальчишек

Детей госпитализировали  
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ в ночном пожаре отравились угарным газом трое мальчишек
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Минувшей ночью в Улан-Удэ случился пожар в квартире на проспекте Строителей. Три мальчика отравились угарным газом – дети двенадцати, четырех и полутора лет. Их спасли и госпитализировали в ДРКБ.

Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание на 10 «квадратах». На тушении работали 26 человек личного состава и 8 единиц техники.

«Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

