Происшествия 16.11.2025 в 13:59

Двум золотым медалисткам из Бурятии грозит тюрьма

Мошенники вовлекли девушек в преступную деятельность
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о незавидной судьбе двух студенток. Золотым медалистам грозит уголовная ответственность и наказание до 10 лет лишения свободы.

По его словам, девушки из нашей республики стали жертвами мошенников и сами оказались вовлечены в преступную деятельность. Они якобы по просьбе ФСБ передали деньги от жертвы аферистам. И теперь отличницы сами могут сесть в тюрьму.

«Даже если человек вовлекается в мошенническую, а порой даже и диверсионно-террористическую деятельность неосознанно, то он все равно будет нести ответственность. Это ломает его судьбу, независимо от того, насколько хорошим и прилежным он был до этого. А также судьбу его родных», - прокомментировал депутат.

Госдумовец призвал родителей и преподавателей проводить постоянную разъяснительную работу с детьми. Мол, нельзя передавать посылки или бандероли от незнакомых людей и выполнять указания неизвестных лиц, которые выдают себя за сотрудников ФСБ, Центрального банка России и т.д.

«Мною подготовлено обращение в адрес министерства образования Бурятии. Надо учить наших детей не становиться жертвами чужих манипуляций, вплоть до моделирования этих ситуаций», - заключил Дамдинцурунов.

