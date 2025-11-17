Происшествия 17.11.2025 в 08:50

На перевале «Дураков» в Бурятии охотник сломал ногу

Эвакуировать его пришлось местным спасателям
Текст: Елена Кокорина
На перевале «Дураков» в Бурятии охотник сломал ногу

Вечером 15 ноября Бурятская республиканская поисково-спасательная служба провела операцию по эвакуации охотника, который сломал ногу в двух местах. 36-летний мужчина получил серьезную травму ноги на перевале «Дураков» в Тункинском районе.

Сообщение о происшествии поступило местным спасателям от поисково-спасательной службы Забкрая. Мужчина 1989 года рождения, находившийся на охоте, получил перелом голени и голеностопного сустава.

Несмотря на тяжесть травмы, охотник самостоятельно наложил шину на поврежденную ногу. Используя спутниковый интернет, он смог связаться со своей сестрой, которая передала информацию об инциденте в экстренные службы.

- Прибыв в поселок Аршан, группа спасателей пешком отправилась к перевалу. Добравшись до пострадавшего, они оказали ему первую помощь: зафиксировали поврежденную ногу и наложили жгут. После этого, используя страховку и носилки, по сложной скалистой местности эвакуировали его в населенный пункт Кырен и передали бригаде скорой медицинской помощи, рассказали в БРПСС.

Фото: Номер один

 

