Происшествия 17.11.2025 в 09:06

87-летняя бабушка в Улан-Удэ отдала мошенникам свыше 600 тысяч

Деньги в пакете она передала девушке-курьеру
A- A+
Текст: Елена Кокорина
87-летняя бабушка в Улан-Удэ отдала мошенникам свыше 600 тысяч

В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 87-летняя местная жительница. Испугавшись угроз мошенников она сама передала все свои денежные накопления неизвестной девушке-курьеру.

В конце октября пенсионерке по стационарному телефону позвонил неизвестный мужчина и для продления договора обслуживания попросил продиктовать номер пенсионного страхового свидетельства. На следующий день ей позвонил мужчина, представившийся прокурором. Он сообщил ей, что её данные могли быть скомпрометированы мошенниками и предложил «помощь» в защите её сбережений, так как её банковские счета находятся под угрозой. Испугавшись, женщина согласилась на дальнейшее взаимодействие.

- В разговоре с ним женщина рассказала о наличии 600 тысяч рублей, которые хранились у нее дома. Мошенник заявил, что их необходимо «проверить» на причастность к преступным схемам, добавив, что вскоре с ней свяжется «юрист», который примет деньги и передаст их в соответствующие инстанции. Женщина согласилась, - рассказали в полиции республики.

По инструкции «юриста» пенсионерка подготовила купюры по пять тысяч рублей, упаковала их в бумажный конверт и перевязала резинкой. Вечером 2 ноября спустилась из квартиры и около подъезда молча передала конверт неизвестной девушке. После передачи денег мошенники перестали выходить с ней на связь, а пожилая женщина поняла, что ее обманули.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

В Улан-Удэ мать пыталась передать сыну в СИЗО «запрещенку» под видом сахара
17.11.2025 в 10:18
Алексей Цыденов: «Для бизнеса это, конечно, не самое приятное удовольствие»
17.11.2025 в 10:11
Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера
17.11.2025 в 10:00
На уборку дорог в районах Бурятии выделят более 80 млн рублей
17.11.2025 в 09:48
Гиревики из Бурятии установили новые мировые рекорды
17.11.2025 в 09:34
87-летняя бабушка в Улан-Удэ отдала мошенникам свыше 600 тысяч
17.11.2025 в 09:06
Неисправный электросчетчик
17.11.2025 в 09:00
На перевале «Дураков» в Бурятии охотник сломал ногу
17.11.2025 в 08:50
В селе Бурятии прорвало дамбу
16.11.2025 в 16:21
В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ
16.11.2025 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ мать пыталась передать сыну в СИЗО «запрещенку» под видом сахара
Она измельчила психотропный препарат «Трамадол»
17.11.2025 в 10:18
На перевале «Дураков» в Бурятии охотник сломал ногу
Эвакуировать его пришлось местным спасателям
17.11.2025 в 08:50
В селе Бурятии прорвало дамбу
Идет мощный поток воды
16.11.2025 в 16:21
Двум золотым медалисткам из Бурятии грозит тюрьма
Мошенники вовлекли девушек в преступную деятельность
16.11.2025 в 13:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru