87-летняя бабушка в Улан-Удэ отдала мошенникам свыше 600 тысяч

В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 87-летняя местная жительница. Испугавшись угроз мошенников она сама передала все свои денежные накопления неизвестной девушке-курьеру.

В конце октября пенсионерке по стационарному телефону позвонил неизвестный мужчина и для продления договора обслуживания попросил продиктовать номер пенсионного страхового свидетельства. На следующий день ей позвонил мужчина, представившийся прокурором. Он сообщил ей, что её данные могли быть скомпрометированы мошенниками и предложил «помощь» в защите её сбережений, так как её банковские счета находятся под угрозой. Испугавшись, женщина согласилась на дальнейшее взаимодействие.

- В разговоре с ним женщина рассказала о наличии 600 тысяч рублей, которые хранились у нее дома. Мошенник заявил, что их необходимо «проверить» на причастность к преступным схемам, добавив, что вскоре с ней свяжется «юрист», который примет деньги и передаст их в соответствующие инстанции. Женщина согласилась, - рассказали в полиции республики.

По инструкции «юриста» пенсионерка подготовила купюры по пять тысяч рублей, упаковала их в бумажный конверт и перевязала резинкой. Вечером 2 ноября спустилась из квартиры и около подъезда молча передала конверт неизвестной девушке. После передачи денег мошенники перестали выходить с ней на связь, а пожилая женщина поняла, что ее обманули.

Фото: loon.site