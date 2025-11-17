В Улан-Удэ мать пыталась передать сыну в СИЗО «запрещенку» под видом сахара

В следственном изоляторе № 1 в Улан-Удэ пресекли доставку сильнодействующих веществ, замаскированных под сахар. Посылку адресовали одному из обвиняемых. Сотрудники учреждения при досмотре обнаружили в целлофановом пакете с сахаром-рафинадом белое порошкообразное вещество без характерного запаха.

На место вызвали следственно-оперативная группу УМВД. Сотрудники полиции детально осмотрели место происшествия, изъяли вещественное доказательство, провели опрос лиц, причастных к данному инциденту.

В Экспертно-криминалистическом центре МВД по Бурятии провели судебно-химическую экспертизу. Выяснилось, что порошкообразная субстанция массой около 150 грамм содержит сильнодействующее вещество – психотропный препарат «Трамадол».

Как отметили в УФСИН по Бурятии, обвиняемый использовал предоставленное ему право на телефонный разговор для организации доставки запрещенных веществ. Он дал подробные инструкции своей матери: измельчить таблетки до порошкообразного состояния и смешать с сахаром-рафинадом. Таким образом он рассчитывал, что во время досмотра никто ни о чем не догадается.

В отношении его матери возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ.