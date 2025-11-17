В Бурятии тушили пожар на бывшей швейной фабрике

Вчера вечером произошел пожар на бывшей швейной фабрике в поселке Сахарный Завод Бичурского района Бурятии.

На место выдвинулся личный состав 15-го Бичурского отряда ГПС РБ в составе 4-х человек на 2-х единицах техники. Когда они прибыли, горела крыша неэксплуатируемой части производственного здания, смежная с функционирующей котельной.

Огонь повредил внутреннюю перегородку, элементы крыши – обрешетку и стропильную систему. Потолочные перекрытия обрушились.

«Общая площадь возгорания составила 36 кв.м. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.