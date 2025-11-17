Происшествия 17.11.2025 в 11:06
На трассе в Бурятии иномарка врезалась в поклонный крест
Пострадали три пассажира
Текст: Карина Перова
В субботу и воскресенье на дорогах Бурятии зарегистрировали 65 ДТП с механическими повреждениями ТС, в том числе аварии с пострадавшими.
В субботу утром в Прибайкальском районе иномарка влетела в православный крест у дороги. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» следовал в направлении Улан-Удэ. На 386-м километре он не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и врезалась в поклонный крест.
Пострадали три пассажира – они получили травмы, отметили в ГАИ республики.