На трассе в Бурятии иномарка врезалась в поклонный крест

В субботу и воскресенье на дорогах Бурятии зарегистрировали 65 ДТП с механическими повреждениями ТС, в том числе аварии с пострадавшими.

В субботу утром в Прибайкальском районе иномарка влетела в православный крест у дороги. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» следовал в направлении Улан-Удэ. На 386-м километре он не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и врезалась в поклонный крест.

Пострадали три пассажира – они получили травмы, отметили в ГАИ республики.