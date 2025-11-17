Происшествия 17.11.2025 в 15:27

В Улан-Удэ сгорел дом в ДНТ «Черемушки»

Обошлось без пострадавших
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сегодня утром сгорел частный дом в ДНТ «Черёмушки» Советского района Улан-Удэ. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил строение.

Обошлось без пострадавших. К тушению привлекались 6 единиц техники и 19 человек личного состава. Они оперативно предотвратили дальнейшее распространение пламени.

«Пожар ликвидирован на площади 63 «квадрата». Предварительно причиной возгорания послужил аварийный режим работы электросети», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Теги
пожар МЧС

