Происшествия 17.11.2025 в 15:27
В Улан-Удэ сгорел дом в ДНТ «Черемушки»
Обошлось без пострадавших
Текст: Карина Перова
Сегодня утром сгорел частный дом в ДНТ «Черёмушки» Советского района Улан-Удэ. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил строение.
Обошлось без пострадавших. К тушению привлекались 6 единиц техники и 19 человек личного состава. Они оперативно предотвратили дальнейшее распространение пламени.
«Пожар ликвидирован на площади 63 «квадрата». Предварительно причиной возгорания послужил аварийный режим работы электросети», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.