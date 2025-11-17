В Улан-Удэ пожарные нашли сильно обгоревший труп мужчины

На пожаре в жилом доме в микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ обнаружили тело мужчины. Трагедия произошла сегодня в первой половине дня. На место выезжали пожарные МЧС России и ГПС Республики Бурятия.

Когда прибыли первые подразделения, строение было полностью охвачено огнем. Во время тушения в одной из комнат нашли сильно обгоревший труп мужчины.

«Всего привлекались 8 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар ликвидирован на 54 квадратных метрах. Предварительная причина – аварийный режим работы электросети», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.