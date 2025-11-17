В Улан-Удэ машинист погиб под бульдозером

Вчера вечером в Улан-Удэ на территории одного из предприятий рядом с котельной обнаружили тело машиниста бульдозера с повреждениями, характерными для наезда тяжелой гусеничной техники. Следователи СК в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства его гибели.

Предварительно, вечером машинист заступил на смену и выехал на бульдозере к угольному складу для погрузки топлива в шахту котельной. Спустя некоторое время другой работник обнаружил тело мужчины под трактором, а сам бульдозер далее по ходу движения уперся в капитальное строение; его мотор продолжал работать, селектор автоматической коробки передач находился в положении второй передачи.

«На основании первоначальных проверочных мероприятий выдвинута версия, что машинист пытался завести заглохший трактор, стоя на гусенице, а после начала работы двигателя упал вниз под гусеничную ленту и погиб на месте происшествия. Также следствием проверяются иные версии произошедшего», - сообщили в следкоме республики.

В следственном органе продолжают процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Напомним, аналогичная трагедия случилась в декабре прошлого года на территории «Стальмоста». Рядом с котельной рабочие обнаружили тело машиниста, которого переехал бульдозер.