Происшествия 18.11.2025 в 09:16

В Бурятии автомобиль с подростками упал в Байкал

Все смогли выбраться на берег, но сильно замерзли
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии автомобиль с подростками упал в Байкал
ДТП случилось около 9 часов вечера 17 ноября в местности «Маяк» в районе города Бабушкин. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 15-летний подросток на «Тойоте Кариб» ехал вдоль берега Байкала. Парень не справился с управлением, автомобиль занесло, он слетел с дороги и упал в озеро. 


В машине помимо водителя находились еще четверо несовершеннолетних, в том числе три девушки. Из-за падения в воду они получили общее переохлаждение. Также у нескольких подростков диагностировали травмы головы. Троих пришлось госпитализировать в Кабанскую ЦРБ. 


Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
