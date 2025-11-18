В Бурятии автомобиль с подростками упал в Байкал

ДТП случилось около 9 часов вечера 17 ноября в местности «Маяк» в районе города Бабушкин. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 15-летний подросток на «Тойоте Кариб» ехал вдоль берега Байкала. Парень не справился с управлением, автомобиль занесло, он слетел с дороги и упал в озеро.





В машине помимо водителя находились еще четверо несовершеннолетних, в том числе три девушки. Из-за падения в воду они получили общее переохлаждение. Также у нескольких подростков диагностировали травмы головы. Троих пришлось госпитализировать в Кабанскую ЦРБ.









Фото: «Кабанск-инфо.24/7»