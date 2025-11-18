В Улан-Удэ горят дом, гараж и баня

Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Еловая в Улан-Удэ.«На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены дом, гараж и баня. На данный момент пожар локализован на площади 52 кв метра. В тушении задействованы 19 огнеборцев и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС.В происшествии никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы обогревательного электрооборудования.