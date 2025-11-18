Происшествия 18.11.2025 в 10:06
В Улан-Удэ горят дом, гараж и баня
На данный момент пожар удалось локализовать
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Еловая в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены дом, гараж и баня. На данный момент пожар локализован на площади 52 кв метра. В тушении задействованы 19 огнеборцев и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС.
В происшествии никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы обогревательного электрооборудования.
Тегипожар