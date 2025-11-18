Шокирующее происшествие в баре Улан-Удэ закончилось уголовным делом

МВД Бурятии сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 45-летней горожанки, которая подожгла зажигалкой волосы молодой девушки в одном из популярных баров в центре города. Происшествие случилось еще в ночь на 1 ноября и попало на видео.На кадрах было видно, что потерпевшая сидит за барной стойкой спиной к злоумышленнице. В какой-то момент незаметно для окружающих она протянула руку с зажигалкой, подпалила волосы девушки и тут же отошла в сторону. Волосы моментально загорелись, однако пламя быстро сбили находившиеся рядом люди.«Установлено, что подозреваемая около 3 часов ночи 1 ноября, находясь в баре на ул. Ленина, подожгла волосы одной из посетительниц. Фигурантка была задержана службой безопасности бара и передана следственно-оперативной группе городского управления полиции. Участковыми уполномоченными полиции по данному факту проведена проверка, в рамках которой опрошены очевидцы и участники произошедшего. По ее результатам действия гражданки квалифицировано по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», - рассказали в МВД Бурятии.Как уточнили в полиции, подозреваемая ранее не судима, нигде не работает. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.