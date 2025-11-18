В Бурятии брошенный на дороге «Мерседес» стал причиной ДТП

Еще одна авария с участием грузовика в Тарбагатайском районе случилась утром вблизи села Бурнашово. Там 37-летний водитель «Хонды Стэп Вагон» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Скания». В результате ДТП травмы получил пассажир легковушки.









Фото: ГИБДД Бурятии

В Бурятии 48-летний водитель попал в больницу после аварии в селе Саратовка Тарбагатайского района. Вчера вечером мужчина ехал по улице Ленина на автомобиле «Ниссан АД» и врезался в большегруз.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, грузовик «Мерседес» стоял на проезжей части. Машина была неисправна, однако никаких предупреждающих знаков водитель фуры не выставил.