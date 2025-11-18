Девушка из сауны обобрала богатого жителя Улан-Удэ

Вечером 15 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже 430 тысяч рублей обратился 41-летний горожанин. Мужчина рассказал правоохранителям, что днем пришел в одну из саун в Советском районе города, где начал распивать спиртное. Позже он познакомился девушкой, которая отдыхала в заведении в компании подруг.Мужчина предложил новой знакомой провести время в его компании, пообещав ей за это материальную поддержку в 170 тысяч рублей. Для подтверждения своего финансового благосостояния он открыл банковское приложение и показал девушке свой счет, на котором находилось около миллиона рублей.Девушка ответила согласием, после чего тот перевел ей обещанные деньги. Позже к совместному распитию спиртного присоединились ее подруги.Во время застолья горожанин заснул, оставив телефон с открытым банковским приложением. Когда мужчина проснулся, то обнаружил, что девушки уже покинули сауну, а с его счета исчезли 430 тысяч рублей.«Оперативники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемую. 29-летняя горожанка ранее не судима, временно не работает. Мотив своего поступка она объяснила жаждой наживы. В настоящее время 415 тысяч рублей возвращены мужчине», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.