«Питбуль чуть не съел ему глаз»

В Новосибирске хозяин бойцовой собаки натравил ее на прохожего
Текст: КП-Новосибирск
«Питбуль чуть не съел ему глаз»
Фото: предоставлено подругой пострадавшего
ЧП произошло вечером 11 ноября в Ленинском районе: тогда новосибирец Кирилл возвращался домой от друга. По словам его близких, он шел пешком по улице Титова в сторону проспекта Маркса. По пути, со слов сибиряка, он встретил мужчину с бойцовой собакой, которая была без намордника и поводка.

Между новосибирцами произошел конфликт. В этот момент с Кириллом по телефону разговаривала его подруга Анна.

- Этот мужчина начал натравливать своего питбуля на Кирилла! – рассказала КП-Новосибирск Анна. – Пес начал прыгать на Кирилла, и он упал.

После этого, по словам девушки, мужчина продолжил натравливать собаку, специально подносив ее к затылку и лицу мужчины.

- Собака чуть не съела ему глаз. Затылок также был в синяках, будто хозяин силой держал питбуля и заставлял, чтобы он нападал на Кирилла! – говорит сибирячка. – Я слышала все по телефону, это было очень страшно!

После этого хозяин скрылся вместе с собакой. А на помощь мужчине пришли неравнодушные прохожие, которые и вызвали ему скорую. Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу.

- Его увезли. Чудом удалось сохранить глаз: на него наложили порядка 20 швов. Затылок также пришлось зашивать, там были рваные раны, - уверяет девушка. – Еще чуть-чуть, и человека не было бы в живых: врачи сказали, что могла быть задета сонная артерия.

Сейчас Кирилл находится дома:

- Как может чувствовать себя человек после того, как ему чуть не съели лицо? – говорит Анна. – Постельный режим, все болит, на работу ходить не может.

На следующий день после случившегося, Анна написала заявление в полицию.

- Заявление поступало, сейчас проводится проверка, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

*Имена изменены
собака

