Происшествия 18.11.2025 в 15:20
Маленький ребенок пострадал в ДТП в Улан-Удэ
Он находился на переднем сиденье
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сегодня днем на улице Иволгинская столкнулись две иномарки. Автомобиль «Тойота Чайзер» выехал на встречную полосу, где врезался в «Хонду Инсайт», а затем слетел в кювет.
Установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Советского района. Подчеркивается, что пострадал ребенок 2024 г.р., находившийся на переднем сиденье «Хонды». Его осматривают медики.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре Бурятии.