Маленький ребенок пострадал в ДТП в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сегодня днем на улице Иволгинская столкнулись две иномарки. Автомобиль «Тойота Чайзер» выехал на встречную полосу, где врезался в «Хонду Инсайт», а затем слетел в кювет.

Установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Советского района. Подчеркивается, что пострадал ребенок 2024 г.р., находившийся на переднем сиденье «Хонды». Его осматривают медики.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре Бурятии.