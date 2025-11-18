Происшествия 18.11.2025 в 15:20

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Улан-Удэ

Он находился на переднем сиденье
Текст: Карина Перова
Фото: комитет по транспорту

В Улан-Удэ сегодня днем на улице Иволгинская столкнулись две иномарки. Автомобиль «Тойота Чайзер» выехал на встречную полосу, где врезался в «Хонду Инсайт», а затем слетел в кювет.

Установление обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Советского района. Подчеркивается, что пострадал ребенок 2024 г.р., находившийся на переднем сиденье «Хонды». Его осматривают медики.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре Бурятии.

