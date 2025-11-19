Происшествия 19.11.2025 в 09:27

В одной из школ Улан-Удэ ученик обматерил педагога

Все произошло во время урока
A- A+
Текст: Карина Перова
В одной из школ Улан-Удэ ученик обматерил педагога
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ произошел инцидент в одной из школ – ученик обматерил педагога во время урока. Видео опубликовали накануне в соцсетях.

Подросток позволил себе оскорбительные слова, неуважительно обращался к преподавателю на «ты», а затем покинул кабинет. Учитель продемонстрировала стальную выдержку – на все отреагировала спокойно и продолжила занятие.

О ситуации высказался министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

«Недопустимо оскорблять и проявлять агрессию по отношению к нашим педагогам и всему образовательному сообществу. Учитель – это не только профессионал, но и человек, вкладывающий сердце и душу в развитие наших детей. В сложных ситуациях важно сохранять уважение и выдержку», - прокомментировал министр.

Чиновник напомнил, что в таких ситуациях Комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при Минобрнауки РБ готова всесторонне рассмотреть ситуацию и встать на защиту специалистов.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Посельской школе произошла драка между учителем физики и восьмиклассником. После разбирательств стороны пришли к примирению.

Теги
школа конфликт

Все новости

В Бурятии для ветерана СВО установили поручни в подъезде
19.11.2025 в 10:02
Жители поселка в Бурятии опасаются нашествия медведей
19.11.2025 в 09:53
В Улан-Удэ гаишники выручили водителя заглохшей машины
19.11.2025 в 09:43
Съемное жилье в Москве жителю Бурятии обошлось в два миллиона
19.11.2025 в 09:42
В Бурятии сгорела подстанция в райцентре
19.11.2025 в 09:37
В одной из школ Улан-Удэ ученик обматерил педагога
19.11.2025 в 09:27
Оформление больничного для самозанятых
19.11.2025 в 09:00
Врач из Бурятии выиграла у автосалона 4 миллиона
19.11.2025 в 06:00
В Улан-Удэ отметят День рождения Деда Мороза
18.11.2025 в 17:07
Сотрудники ВСЖД победили всероссийском конкурсе «Изобретатель года – 2025»
18.11.2025 в 16:39
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Бурятии сгорела подстанция в райцентре
Пять улиц села с вечера сидят без света
19.11.2025 в 09:37
Маленький ребенок пострадал в ДТП в Улан-Удэ
Он находился на переднем сиденье
18.11.2025 в 15:20
«Питбуль чуть не съел ему глаз»
В Новосибирске хозяин бойцовой собаки натравил ее на прохожего
18.11.2025 в 14:14
Девушка из сауны обобрала богатого жителя Улан-Удэ
Возжелавший внимания мужчина сам похвастался ей своим миллионом
18.11.2025 в 13:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru