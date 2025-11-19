В одной из школ Улан-Удэ ученик обматерил педагога

В Улан-Удэ произошел инцидент в одной из школ – ученик обматерил педагога во время урока. Видео опубликовали накануне в соцсетях.

Подросток позволил себе оскорбительные слова, неуважительно обращался к преподавателю на «ты», а затем покинул кабинет. Учитель продемонстрировала стальную выдержку – на все отреагировала спокойно и продолжила занятие.

О ситуации высказался министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

«Недопустимо оскорблять и проявлять агрессию по отношению к нашим педагогам и всему образовательному сообществу. Учитель – это не только профессионал, но и человек, вкладывающий сердце и душу в развитие наших детей. В сложных ситуациях важно сохранять уважение и выдержку», - прокомментировал министр.

Чиновник напомнил, что в таких ситуациях Комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при Минобрнауки РБ готова всесторонне рассмотреть ситуацию и встать на защиту специалистов.

