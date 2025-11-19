Происшествия 19.11.2025 в 09:37
В Бурятии сгорела подстанция в райцентре
Пять улиц села с вечера сидят без света
Текст: Андрей Константинов
Пожар на подстанции «Ковыльная» в селе Иволгинск случился вечером 18 ноября. Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», она полностью сгорела. В результате происшествия пять улиц села остались без электричества.
Последствия аварии устраняют работники Иволгинского РЭС. Они устанавливают новую подстанцию вместо сгоревшей. Первоначально работы обещали завершить к 8 утра сегодняшнего дня, но теперь они продлены до 12 часов.
По предварительным данным, причиной возгорания объекта стало короткое замыкание.
Тегипожар