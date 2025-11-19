Происшествия 19.11.2025 в 10:49

В Бурятии оставшихся без света сельчан запитали от резервных источников

В Иволгинске продолжаются работы по замене подстанции
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии оставшихся без света сельчан запитали от резервных источников
Фото: архив «Номер один»
Оставшимся без света жителям пяти улиц в селе Иволгинск вернули электричество. Как сообщает «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на республиканский Минтранс, для этого задействовали дизельную электростанцию.

Как уточнили в министерстве, работы по замене сгоревшей подстанции на новую планируется завершить сегодня 19 ноября во второй половине дня.

Напомним, пожар на подстанции «Ковыльная» в селе Иволгинск случился вечером 18 ноября. В результате она полностью сгорела, а пять улиц села остались без электричества. По предварительным данным, причиной возгорания объекта стало короткое замыкание.
Теги
пожар

