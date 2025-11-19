Происшествия 19.11.2025 в 15:56

В Бурятии 77-летняя женщина скончалась после столкновения с грузовиком

Она находилась в компактвэне
Текст: Карина Перова
В Бурятии 77-летняя женщина скончалась после столкновения с грузовиком
Фото: УГИБДД по Бурятии

Сегодня днем в Бурятии произошло смертельное ДТП в десяти километрах от села Гремячинск Прибайкальского района. Там столкнулись грузовик и компактвэн.

37-летний водитель автомобиля «Киа Бонго» выехал на «встречку», где врезался в машину «Тойота Спасио», за рулем которого находился 76-летний мужчина.

77-летняя пассажир «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте до прибытия бригады «скорой».

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившейся аварии.

