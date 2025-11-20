В Бурятии пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Сбитый ребенок получил травмы, его госпитализировали. Водителя доставили в наркологический диспансер для освидетельствования на состояние опьянения. Оно показало, что мужчина был пьян.





ДТП случилось вчера около 19 часов в селе Сотниково Иволгинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там на пешеходном переходе 36-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» сбил 13-летнего мальчика. После наезда автомобиль вылетел с дороги и свалился в яму.Происшествие взяла на контроль прокуратура Бурятии.«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в ведомстве.Фото: прокуратура Бурятии