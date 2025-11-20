В Бурятии пожарные вывели мужчину из горящего дома

Пожар произошел сегодня ночью в доме на улице Юбилейная поселка Усть-Баргузин.«На момент приезда пожарных горела веранда дома, огонь уже успел перекинуться на крыши смежных построек – бани, зимовья и гаража. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом, однако оперативные действия пожарных предотвратили дальнейшее возгорание», - сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.В ходе тушения пожара в дальней комнате дома огнеборцы обнаружили хозяина жилища. Мужчина уже был полностью дезориентирован. Его эвакуировали из горящего строения.«В результате пожара полностью уничтожена веранда, также повреждена крыша хозяйственных построек и наружная стена бани и зимовья. Общая площадь пожара составила 52 кв.м», - рассказали в агентстве.Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС.