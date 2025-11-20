В Бурятии автомобиль налетел на кучу гравия

ДТП случилось вчера вечером в Заиграевском районе Бурятии в 3 км от села Унэгэтэй.«На ремонтируемом участке дороги 48-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» совершил наезд на песчано-гравийную насыпь. В результате аварии медицинская помощь потребовалась двум пассажирам иномарки: 45-летней женщине и 7-летнему мальчику», - рассказали в Госавтоинспекции.