Происшествия 20.11.2025 в 10:55

В Бурятии автомобиль налетел на кучу гравия

Пассажирам иномарки потребовалась помощь медиков
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии автомобиль налетел на кучу гравия
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось вчера вечером в Заиграевском районе Бурятии в 3 км от села Унэгэтэй.

«На ремонтируемом участке дороги 48-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» совершил наезд на песчано-гравийную насыпь. В результате аварии медицинская помощь потребовалась двум пассажирам иномарки: 45-летней женщине и 7-летнему мальчику», - рассказали в Госавтоинспекции.
ДТП

