Происшествия 20.11.2025 в 12:12

Заслуженный работник культуры Бурятии получил «условку» за смертельный наезд

Пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе
Текст: Андрей Константинов
Заслуженный работник культуры Бурятии получил «условку» за смертельный наезд
Фото: ГИБДД Бурятии
Верховный суд Бурятии смягчил приговор в отношении 74-летнего жителя Заиграевского района, который насмерть сбил женщину. Происшествие случилось 17 августа 2024 года.

«Водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон» следовал со стороны поселка Заиграево в сторону села Новая Брянь. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 61-летнюю женщину. В результате наезда пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте», - сообщали тогда в ГИБДД Бурятии.

После происшествия на водителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Она предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. 

Пенсионер полностью признал вину и сотрудничал со следствием, его дело суд рассмотрел в особом порядке. Согласно приговору Заиграевского райсуда суда, он получил 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

Пожилой мужчина посчитал такой вердикт слишком суровым и подал апелляцию. В жалобе он указал, что при вынесении приговора райсуд не в полной мере оценил сведения об его личности – пожилой возраст, отсутствие судимости, положительные характеристики по месту жительства и работы, почетные звания «Ветеран труда», «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия» и «Заслуженный работник образования Республики Бурятия». Кроме того, суд не учел мнение потерпевшей, которая настаивала на мягком наказании без лишения свободы, каких-либо претензий не имела, а также сведения о том, что он добровольно и полностью возместил ей расходы на погребение, принес извинения.

Потерпевшая, к слову, апелляционную жалобу пенсионера поддержала. А вот прокурор возражал – он просил оставить приговор райсуда без изменения. 

Рассмотрев доводы сторон, Верховный суд Бурятии постановил приговор райсуда изменить, назначив мужчине 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также на пенсионера возложили обязанность не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц являться туда на регистрацию.
