Происшествия 20.11.2025 в 16:27

«Внутри были маленькие дети, он их не пощадил»

Под Новосибирском отчима обвинили в поджоге дома падчерицы
Текст: КП-Новосибирск
«Внутри были маленькие дети, он их не пощадил»
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
ЧП произошло вечером 18 ноября в поселке Нагорное Куйбышевского района Новосибирской области. По данным МЧС, около 23 часов вечера загорелась половина дома на двух хозяев, где проживала многодетная семья.

- Наш педагог живет на второй половине дома: она заметила дым, вызвала пожарных и кинулась к соседям. К счастью, в доме сработал пожарный извещатель, и семья вместе с гостившей у них женщиной уже выбежали из дома с детьми - все шесть человек спаслись. Но их половина дома выгорела полностью, не успели взять даже документы. В жилье учительницы прогорела межквартирная стена, в крыше осталась дырка, сквозь которую видно небо, - сообщили КП-Новосибирск в школе.

В местной администрации рассказали: без жилья остались отец, 35-летняя мама и трое детей: шестиклассник, первоклассник и девочка, которая ходит в детский сад. Причиной пожара стал поджог: по данным следствия, 56-летний местный житель подпалил веранду после семейной ссоры.

Накануне пожара в доме были Олеся с детьми, ее 53-летняя мама и общая знакомая . Мать Олеси не хотела идти домой, а отчим пришел к ним, произошла ссора, они подрались. Он угрожал: «Я ваш курятник подожгу», - сообщил отец детей.

По словам родственников, спустя несколько часов после ссоры отчим Олеси зашел на веранду, облил там диван бензином и поджег, а затем ушел. В этот момент Олеся возвращалась из магазина, она кинулась спасать детей с бабушкой. Женщины получили ожоги, у девочки обгорели волосы. Взрослых на скорой увезли в больницу, после осмотра отправили лечиться домой.

- Мы с Олесей уже год живем раздельно, дети общие. Мать сейчас с родственниками, а дети живут у меня, после такого я их заберу через суд. - сообщил КП-Новосибирск многодетный отец. — В голове не укладывается: этот человек даже детей не пощадил.

Следователи задержали подозреваемого: по данным прокуратуры, ранее он не был судим, официально не работал.

- Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Ход и результаты уголовного дела поставлены на контроль, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Жители села уже собрали для погорельцев детскую одежду и учебники. Кроме того, семья объявила в соцсетях сбор средств, стройматериалов и бытовой техники.
