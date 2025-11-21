Происшествия 21.11.2025 в 09:34

В Бурятии микрогрузовик травмировал сразу трех человек

Водитель «Кантера» не уступил дорогу легковушке
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии микрогрузовик травмировал сразу трех человек
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП произошло днем 20 ноября в Кяхтинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 60-летний водитель микрогрузовика «Митсубиши Кантер» ехал со стороны Наушек в направлении Улан-Удэ. При проезде перекрестка он не уступил дорогу и столкнулся с легковушкой «Субару Аутбэк» под управлением 36-летнего водителя. 

В результате аварии водитель и два пассажира «Субару» - 6-летний мальчик и 45-летний мужчина -  получили травмы различной степени тяжести.
