Происшествия 21.11.2025 в 10:01

В Улан-Удэ подросток едва не задохнулся при попытке потушить пожар

Медики осмотрели школьника, но от госпитализации он отказался
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток едва не задохнулся при попытке потушить пожар
Фото: МЧС Бурятии
Пожар случился вечером 20 ноября в доме на улице Речная в Улан-Удэ.

«На момент прибытия огнеборцев возгорание уже ликвидировали жильцы дома. Первым пожар обнаружил 14-летний подросток. Он пытался потушить огонь самостоятельно, но получил отравление продуктами горения. Медики осмотрели школьника, от госпитализации он отказался», - рассказали в МЧС Бурятии.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
