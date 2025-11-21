Происшествия 21.11.2025 в 10:01
В Улан-Удэ подросток едва не задохнулся при попытке потушить пожар
Медики осмотрели школьника, но от госпитализации он отказался
Текст: Андрей Константинов
Пожар случился вечером 20 ноября в доме на улице Речная в Улан-Удэ.
«На момент прибытия огнеборцев возгорание уже ликвидировали жильцы дома. Первым пожар обнаружил 14-летний подросток. Он пытался потушить огонь самостоятельно, но получил отравление продуктами горения. Медики осмотрели школьника, от госпитализации он отказался», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Тегипожар