В Улан-Удэ подросток едва не задохнулся при попытке потушить пожар

Пожар случился вечером 20 ноября в доме на улице Речная в Улан-Удэ.«На момент прибытия огнеборцев возгорание уже ликвидировали жильцы дома. Первым пожар обнаружил 14-летний подросток. Он пытался потушить огонь самостоятельно, но получил отравление продуктами горения. Медики осмотрели школьника, от госпитализации он отказался», - рассказали в МЧС Бурятии.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.