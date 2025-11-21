Происшествия 21.11.2025 в 10:13
Авария случилась на котельной в Бурятии
Под отключение попали 43 дома
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в селе Турунтаево Прибайкальского района произошла авария на котельной №1. В результате под отключение попали 43 жилых дома, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
«Просим максимально уменьшить водозабор. Старшим домов провести осмотр подвалов. При обнаружении утечки воды немедленно сообщить в ЕДДС», - обратились к местным жителям коммунальщики.
Для ликвидации аварии задействована бригада МУП «Турунтаево»: 5 человек и одна единица техники.
Сейчас на территории поселения введен режим повышенной готовности.