Авария случилась на котельной в Бурятии

Для ликвидации аварии задействована бригада МУП «Турунтаево»: 5 человек и одна единица техники.





Сейчас на территории поселения введен режим повышенной готовности.

Сегодня в селе Турунтаево Прибайкальского района произошла авария на котельной №1. В результате под отключение попали 43 жилых дома, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».«Просим максимально уменьшить водозабор. Старшим домов провести осмотр подвалов. При обнаружении утечки воды немедленно сообщить в ЕДДС», - обратились к местным жителям коммунальщики.