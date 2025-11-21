Происшествия 21.11.2025 в 11:34

Житель Бурятии плеснул кипящей едой в лицо супруги

Ранее мужчина уже угрожал убить жену, но та его простила
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии плеснул кипящей едой в лицо супруги
Фото: архив «Номер один»
В Закаменском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, который изувечил свою жену. 

Как рассказали в МВД Бурятии, ранее в больницу с ожогами лица и шеи поступила 62-летняя сельчанка. Врачи сообщили о происшествии правоохранителям. В ходе проверки выяснилось, что ожоги женщина получила в результате конфликта с супругом. 

«Днем мужчина вернулся домой пьяным. Женщина стала ругать мужа. Тот в порыве злости схватил с плиты сковороду, на которой тушилось мясо, и плеснул кипящей едой в лицо супруги. Женщина сама вызвала себе скорую медицинскую помощь», - сообщили в МВД.

Злоумышленника задержали. Оказалось, что в 2017 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убить жену, но тогда женщина простила его.

Как уточнили в полиции, дело возбуждено по ст. 112 УК РФ - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Теги
насилие

Все новости

До конца 2025 года общедомовые чаты в Бурятии перебазируются в МАX
21.11.2025 в 12:43
Авария в райцентре Бурятии возникал в недрах банка
21.11.2025 в 12:39
Что такое программа долгосрочных сбережений
21.11.2025 в 12:35
В Бурятии озвучили эффект от «сухого закона»
21.11.2025 в 12:17
Экспертный совет комиссии Госсовета по экологии займется развитием «зеленой» экономики
21.11.2025 в 11:57
Житель Улан-Удэ сел в такси с 5 кг марихуаны
21.11.2025 в 11:44
Житель Бурятии плеснул кипящей едой в лицо супруги
21.11.2025 в 11:34
В преддверии Дня матери наградят более 50 жительниц Бурятии
21.11.2025 в 11:15
Небывалая оттепель грозит парализовать север Бурятии
21.11.2025 в 10:58
В Бурятии с организации взыскали 235 тысяч рублей
21.11.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Авария в райцентре Бурятии возникал в недрах банка
Коммунальщики нашли место порыва на теплотрассе
21.11.2025 в 12:39
Авария случилась на котельной в Бурятии
Под отключение попали 43 дома
21.11.2025 в 10:13
В Улан-Удэ подросток едва не задохнулся при попытке потушить пожар
Медики осмотрели школьника, но от госпитализации он отказался
21.11.2025 в 10:01
В Бурятии микрогрузовик травмировал сразу трех человек
Водитель «Кантера» не уступил дорогу легковушке
21.11.2025 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru