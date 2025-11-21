Житель Бурятии плеснул кипящей едой в лицо супруги

В Закаменском районе полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, который изувечил свою жену.Как рассказали в МВД Бурятии, ранее в больницу с ожогами лица и шеи поступила 62-летняя сельчанка. Врачи сообщили о происшествии правоохранителям. В ходе проверки выяснилось, что ожоги женщина получила в результате конфликта с супругом.«Днем мужчина вернулся домой пьяным. Женщина стала ругать мужа. Тот в порыве злости схватил с плиты сковороду, на которой тушилось мясо, и плеснул кипящей едой в лицо супруги. Женщина сама вызвала себе скорую медицинскую помощь», - сообщили в МВД.Злоумышленника задержали. Оказалось, что в 2017 году мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убить жену, но тогда женщина простила его.Как уточнили в полиции, дело возбуждено по ст. 112 УК РФ - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».