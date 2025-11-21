Происшествия 21.11.2025 в 12:39
Авария в райцентре Бурятии возникал в недрах банка
Коммунальщики нашли место порыва на теплотрассе
Текст: Андрей Константинов
В селе Турунтаево обнаружено место порыва на теплотрассе, из-за которого без тепла остались 43 дома. Оно оказалось внутри здания Россельхозбанка, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7». Причинил ли порыв какой-либо ущерб финансовому учреждению, не уточняется.
Теплоснабжение в селе обещают восстановить через полтора часа. Сейчас на котельной запущен в работу второй котел.
Напомним, из-за аварии в населенном пункте был введен режим «Повышенная готовность».
