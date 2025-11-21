Происшествия 21.11.2025 в 13:49
Замглавы района Бурятии осудили на пять лет
Правда, срок оказался условным
Текст: Андрей Константинов
«Номер один» выяснил итоги еще одного судебного разбирательства вокруг скандального строительства школы в селе Сосново-Озерское, которую затем пришлось снести. Речь идет об уголовном деле в отношении теперь уже бывшего первого замглавы Еравнинского района Зоригто Доржиева и самого главы Чингиса Цыренжапова. Последний, как известно, решения суда ждать не стал и ушел на СВО. Поэтому рассмотрение дела в отношении него приостановили. А вот его заместитель дождался вынесения приговора.
Напомним, правоохранители обвиняли районных чиновников в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжких последствий.
По версии следствия, в 2022 году в селе Сосново-Озерское было запланировано строительство школы на 450 мест. Для выбора подрядчика проводился аукцион, участие в котором принял руководитель коммерческой организации, представивший фиктивные документы о якобы имеющемся опыте строительства подобных объектов. Его заявку отклонили, аукцион признали несостоявшимся. Тогда предприниматель уговорил главу района, с которым состоял в дружеских отношениях, заключить контакт напрямую с его фирмой. После этого он вновь представил в администрацию фиктивные документы об опыте строительства и платежное поручение о якобы перечисленной на счет заказчика суммы обеспечения контакта.
«Глава района, действуя в угоду приятелю, вступил в преступный сговор со своим первым заместителем и дал ему поручение организовать заключение муниципального контракта с организацией без фактической проверки представленных документов. В последующем по их указанию также было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым незаконно увеличен размер авансового платежа по контакту. При этом оба понимали, что у организации отсутствует необходимый опыт и материально-техническая база для строительства школы. В результате их незаконных действий с апреля 2022 по август 2023 года на счета подрядчика было перечислено более 470 млн рублей, а в сентябре 2023 года контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением обязательств по строительству объекта», - рассказали в следственном ведомстве.
Рассмотрев материалы дела, суд признал Зоригто Доржиева виновным. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики с места жительства, наличие двух детей. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил. В результате экс-чиновник получил 5 лет лишения свободы условно. Впрочем, что такое тюремная камера, Зоригто Доржиев узнать успел – сразу после задержания он на несколько месяцев оказался в СИЗО, после чего его перевели под домашний арест.
Обжаловать приговор райсуда ни он сам, ни гособвинитель не стали.
Напомним, ранее Советский райсуд Улан-Удэ вынес приговор и самим строителям скандальной школы, обвиненных в масштабных хищениях. Все они, включая бывшего спикера Хурала Бурятии Цырена Доржиева, получили реальные сроки лишения свободы.
