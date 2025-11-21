Житель Улан-Удэ издевался над пасынком и угрожал убить жену

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который обвинялся в истязании ребенка и собственной жены, а также угрожал ей убийством.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в апреле этого года на мужчину возбудили «уголовку» за истязание несовершеннолетнего пасынка. Желая избежать ответственности, злоумышленник решил принудить жену дать ложные показания. Для этого фигурант в пьяном состоянии принялся систематически избивать супругу, угрожая расправиться с ней и с ее дочерью.«Под действием побоев и угроз в ходе допроса в качестве свидетеля женщина выполнила требования мужа. Но позднее она сообщила о принуждении ее и дочери к даче ложных показаний и противоправном поведении супруга. В связи с этим в отношении мужчины были возбуждены новые уголовные дела», - сообщили в следственном ведомстве.На суде истязателя признали виновным. По совокупности всех приговоров он получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.