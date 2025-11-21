Происшествия 21.11.2025 в 16:03

Житель Улан-Удэ издевался над пасынком и угрожал убить жену

Опасаясь расправы, запуганная женщина дала ложные показания
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ издевался над пасынком и угрожал убить жену
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который обвинялся в истязании ребенка и собственной жены, а также угрожал ей убийством. 

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в апреле этого года на мужчину возбудили «уголовку» за истязание несовершеннолетнего пасынка. Желая избежать ответственности, злоумышленник решил принудить жену дать ложные показания. Для этого фигурант в пьяном состоянии принялся систематически избивать супругу, угрожая расправиться с ней и с ее дочерью. 

«Под действием побоев и угроз в ходе допроса в качестве свидетеля женщина выполнила требования мужа. Но позднее она сообщила о принуждении ее и дочери к даче ложных показаний и противоправном поведении супруга. В связи с этим в отношении мужчины были возбуждены новые уголовные дела», - сообщили в следственном ведомстве. 

На суде истязателя признали виновным. По совокупности всех приговоров он получил 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Теги
истязания

Все новости

В селе Бурятии снова заработает ФАП
21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
21.11.2025 в 17:27
В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника
21.11.2025 в 16:50
Курс доллара упал ниже 79 рублей
21.11.2025 в 16:30
На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост
21.11.2025 в 16:15
Житель Улан-Удэ издевался над пасынком и угрожал убить жену
21.11.2025 в 16:03
Новосибирский курьер сломал бедро, доставляя заказ
21.11.2025 в 15:32
Глава Бурятии назвал даты проведения Алтарганы
21.11.2025 в 15:22
В Улан-Удэ бизнесмен пытался «раздуть» свое здание
21.11.2025 в 15:00
Жительницу ДНР осудили за шпионаж
21.11.2025 в 14:58
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Замглавы района Бурятии осудили на пять лет
Правда, срок оказался условным
21.11.2025 в 13:49
Авария в райцентре Бурятии возникла в недрах банка
Коммунальщики нашли место порыва на теплотрассе
21.11.2025 в 12:39
Житель Бурятии плеснул кипящей едой в лицо супруги
Ранее мужчина уже угрожал убить жену, но та его простила
21.11.2025 в 11:34
Авария случилась на котельной в Бурятии
Под отключение попали 43 дома
21.11.2025 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru