С начала ноября в Бурятии произошло 85 пожаров
По данным МЧС РБ за текущий месяц при пожарах спасены 5 человек, было травмировано 6 человек. К сожалению, погибли 3 людей.
Основные причины пожаров:
44% - неосторожное обращение с огнём;
33% - короткое замыкание.
6% - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и поджоги.
Пожарные советуют установить дома автономный дымовой пожарный извещатель.
