С начала ноября в Бурятии произошло 85 пожаров

По данным МЧС РБ за текущий месяц при пожарах спасены 5 человек, было травмировано 6 человек. К сожалению, погибли 3 людей.

Основные причины пожаров:

44% - неосторожное обращение с огнём;

33% - короткое замыкание.

6% - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и поджоги.





Пожарные советуют установить дома автономный дымовой пожарный извещатель.