Происшествия 22.11.2025 в 14:50

Леса Бурятии заражены сибирским шелкопрядом

Об этом сообщили лесопатологи после мониторинга лесов
Текст: Татьяна Жамсуева
Леса Бурятии заражены сибирским шелкопрядом
Фото: Номер один

В период с мая по октябрь этого года специалисты отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Республики Бурятия» провели мониторинг и обнаружили новые очаги сибирского шелкопряда в четырех лесничествах региона. Общая площадь выявленных участков составила 4 186,8 гектаров.

Наибольшая площадь повреждений зафиксирована в Джидинском лесничестве – 3 706,8 га. Также очаги выявлены в Кяхтинском лесничестве 445,1 га, Гусиноозерском лесничестве 18 га и Селенгинском лесничестве 16,9 га. Мониторинг проводился в рамках государственного задания по лесопатологическому обследованию

По состоянию на октябрь текущего года площадь действующих очагов сибирского шелкопряда в Республике Бурятия составляет 53 832,0 га. Регулярный лесопатологический мониторинг позволяет отслеживать динамику распространения вредителей и своевременно планировать защитные мероприятия. Полученные данные используются для формирования плана мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

лес

Леса Бурятии заражены сибирским шелкопрядом
22.11.2025 в 14:50
22.11.2025 в 14:50
