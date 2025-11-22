Леса Бурятии заражены сибирским шелкопрядом

В период с мая по октябрь этого года специалисты отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Республики Бурятия» провели мониторинг и обнаружили новые очаги сибирского шелкопряда в четырех лесничествах региона. Общая площадь выявленных участков составила 4 186,8 гектаров.

Наибольшая площадь повреждений зафиксирована в Джидинском лесничестве – 3 706,8 га. Также очаги выявлены в Кяхтинском лесничестве 445,1 га, Гусиноозерском лесничестве 18 га и Селенгинском лесничестве 16,9 га. Мониторинг проводился в рамках государственного задания по лесопатологическому обследованию



По состоянию на октябрь текущего года площадь действующих очагов сибирского шелкопряда в Республике Бурятия составляет 53 832,0 га. Регулярный лесопатологический мониторинг позволяет отслеживать динамику распространения вредителей и своевременно планировать защитные мероприятия. Полученные данные используются для формирования плана мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.