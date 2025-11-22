Чиновник из Забкрая принял «липовые» очистные на 26 млн рублей

Миллионы рублей ушли в никуда, а жители села годами оставались без нормальной канализации. В Забайкальском крае завершено уголовное дело против главного инженера, который подписал акт приемки несоответствующих проекту очистных сооружений, позволив подрядчику незаконно получить 26 миллионов рублей.

Природоохранная прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело в отношении главного инженера ГКУ «Служба единого заказчика». Экс-инженер обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Расследование установило, что в 2021 году главный инженер ГКУ «Служба единого заказчика Забайкальского края» принял работы по строительству очистных сооружений в селе Тарбагатай Забайкальского края, хотя оборудование не соответствовало проектной документации. В результате преступных действий подрядная организация получила 26 млн рублей, а объект так и не был введен в эксплуатацию.

По иску прокуратуры суд обязал завершить строительство в соответствии с проектом. В настоящее время, благодаря вмешательству надзорного ведомства, работы на объекте ведутся.