В Улан-Удэ пропал подросток

Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил поиск подростка. Пропал Волков Никита, 15 лет. С 21 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно.Инфорг: Наталья (Мара29) 89523094315Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).