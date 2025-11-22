Происшествия 22.11.2025 в 18:51

В Улан-Удэ пропал подросток

Со вчерашнего дня о нем ничего неизвестно

A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ пропал подросток
Фото: Лиза Алерт
Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил поиск  подростка. Пропал Волков Никита, 15 лет. С 21 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно. 

Инфорг: Наталья (Мара29) 89523094315

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Теги
поиски

Все новости

Бурятия стала лучшей по пропаганде спорта в стране
22.11.2025 в 19:12
В Улан-Удэ пропал подросток
22.11.2025 в 18:51
Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии
22.11.2025 в 17:11
Чиновник из Забкрая принял «липовые» очистные на 26 млн рублей
22.11.2025 в 17:06
В улан-удэнском сквере появились светящиеся музыканты
22.11.2025 в 15:22
В Бурятии проходит турнир по стрельбе из национального лука
22.11.2025 в 15:02
Леса Бурятии заражены сибирским шелкопрядом
22.11.2025 в 14:50
С начала ноября в Бурятии произошло 85 пожаров
22.11.2025 в 12:45
Предприниматели Бурятии получили премии
22.11.2025 в 12:28
В пригороде Улан-Удэ прошел рейд по собакам
22.11.2025 в 12:06
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Чиновник из Забкрая принял «липовые» очистные на 26 млн рублей
Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий и служебном подлоге после скандальной приемки несуществующих очистных сооружений
22.11.2025 в 17:06
Леса Бурятии заражены сибирским шелкопрядом
Об этом сообщили лесопатологи после мониторинга лесов
22.11.2025 в 14:50
С начала ноября в Бурятии произошло 85 пожаров
Статистика за текущий месяц от МЧС РБ
22.11.2025 в 12:45
Житель Улан-Удэ издевался над пасынком и угрожал убить жену
Опасаясь расправы, запуганная женщина дала ложные показания
21.11.2025 в 16:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru