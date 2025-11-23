Пожарные ликвидировали пять возгораний в Бурятии за сутки

Специалисты пожарно-спасательных подразделений Бурятии за последние 24 часа ликвидировали пять возгораний. Жертв и пострадавших при пожарах нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.Два возгорания, по предварительной версии, возникли из-за короткого замыкания в электропроводке. В Железнодорожном районе Улан-Удэ огнем были повреждены стены в жилом доме на площади 12 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 10 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники.В этот же день огнеборцы государственной противопожарной службы республики ликвидировали загорание нежилого здания в улусе Цайдам Селенгинского района. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.Фото: «Номер один»