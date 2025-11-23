Происшествия 23.11.2025 в 09:07

Пожарные ликвидировали пять возгораний в Бурятии за сутки

Два пожара произошли из-за короткого замыкания электропроводки
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Пожарные ликвидировали пять возгораний в Бурятии за сутки
Специалисты пожарно-спасательных подразделений Бурятии за последние 24 часа ликвидировали пять возгораний. Жертв и пострадавших при пожарах нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Два возгорания, по предварительной версии, возникли из-за короткого замыкания в электропроводке. В Железнодорожном районе Улан-Удэ огнем были повреждены стены в жилом доме на площади 12 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 10 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники.

В этот же день огнеборцы государственной противопожарной службы республики ликвидировали загорание нежилого здания в улусе Цайдам Селенгинского района. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Фото: «Номер один»

Теги
мчс

Все новости

Цифровой рубль умер задолго до рождения
23.11.2025 в 09:13
Пожарные ликвидировали пять возгораний в Бурятии за сутки
23.11.2025 в 09:07
МС-21 оказался коротковат для Бурятии
23.11.2025 в 08:00
Покупательский террор
23.11.2025 в 07:00
Бурятия стала лучшей по пропаганде спорта в стране
22.11.2025 в 19:12
В Улан-Удэ пропал подросток
22.11.2025 в 18:51
Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии
22.11.2025 в 17:11
Чиновник из Забкрая принял «липовые» очистные на 26 млн рублей
22.11.2025 в 17:06
В улан-удэнском сквере появились светящиеся музыканты
22.11.2025 в 15:22
В Бурятии проходит турнир по стрельбе из национального лука
22.11.2025 в 15:02
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ пропал подросток
Со вчерашнего дня о нем ничего неизвестно

22.11.2025 в 18:51
Чиновник из Забкрая принял «липовые» очистные на 26 млн рублей
Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий и служебном подлоге после скандальной приемки несуществующих очистных сооружений
22.11.2025 в 17:06
Леса Бурятии заражены сибирским шелкопрядом
Об этом сообщили лесопатологи после мониторинга лесов
22.11.2025 в 14:50
С начала ноября в Бурятии произошло 85 пожаров
Статистика за текущий месяц от МЧС РБ
22.11.2025 в 12:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru