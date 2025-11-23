Девушку не пустили на рейс

По постановлению транспортного прокурора авиакомпанию «Сибирь» (S7) привлекли к административной ответственности за овербукинг. Проверку по обращению пассажирки провела Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. В июле девушке отказали в регистрации на рейс Иркутск – Сочи, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Суд привлек авиакомпанию к ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно». Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.Авиакомпании часто продают больше билетов, чем мест в самолете, предполагая, что не все пассажиры явятся на рейс. И самолет улетит полным.Если возникает ситуация, когда все пассажиры пришли, компания должна предложить решение: пересадку на другой рейс, компенсацию или возмещение стоимости билета.Фото: «Номер один»