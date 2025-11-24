В Улан-Удэ водителя «Жигулей» осудили за столкновение с «Лексусом»

Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, которого обвиняли в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.Дорожное происшествие случилось поздним вечером 21 марта 2024 года. 61-летний обвиняемый ехал на «ВАЗ-2107» по ул. Забайкальская. Этот автомобиль принадлежал одному из городских охранных предприятий.«Вблизи ТЦ «Мёд» водитель, не убедившись в безопасности своего маневра, пересек двойную сплошную, совершив поворот налево на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лексус RX300». В результате аварии 65-летний пассажир отечественного авто получил травмы и скончался на месте», - сообщили в пресс-службе суда.На суде обвиняемый не признал вину и попытался оправдаться, заявив, что погибший вмешался в рулевое управление. Однако его вина была доказана совокупностью исследованных судом доказательств. В результате мужчина получил 2,5 года лишения свободы в колонии–поселении.