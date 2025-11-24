Происшествия 24.11.2025 в 10:37

В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся склад

Пожар случился в микрорайоне Матросова
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Минувшей ночью в Улан-Удэ загорелось складское помещение в микрорайоне Матросова. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил кровлю и наружную стену склада.

Обошлось без пострадавших. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.

«Пожар на 110 «квадратах» ликвидировали 18 человек личного состава и 6 единиц техники», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

