В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся склад

Минувшей ночью в Улан-Удэ загорелось складское помещение в микрорайоне Матросова. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил кровлю и наружную стену склада.

Обошлось без пострадавших. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.

«Пожар на 110 «квадратах» ликвидировали 18 человек личного состава и 6 единиц техники», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.