Происшествия 24.11.2025 в 10:37
В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся склад
Пожар случился в микрорайоне Матросова
Текст: Карина Перова
Минувшей ночью в Улан-Удэ загорелось складское помещение в микрорайоне Матросова. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил кровлю и наружную стену склада.
Обошлось без пострадавших. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети.
«Пожар на 110 «квадратах» ликвидировали 18 человек личного состава и 6 единиц техники», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.