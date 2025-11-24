В Улан-Удэ мошенницу от недвижимости отправили в колонию

Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летней горожанки, обвиняемой в серии мошенничеств с недвижимостью. О ее разоблачении летом этого года сообщали в МВД Бурятии.Как рассказывали ранее в полиции, женщина размещала на популярном сайте объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир. Таким образом ей удалось трижды выудить с будущих арендаторов по 7 тысяч рублей в качестве залога. При этом само жилье они не видели - злоумышленница под различными предлогами обещала показать его позже.Еще нескольких граждан аферистка обманула по другой схеме. Она арендовала на несколько дней жилье, сдаваемое посуточно, а затем пересдавала его на длительный срок, выдавая недвижимость за свое имущество либо выставляя себя за риелтора.Разоблачить мошенницу помогла одна из жертв. Это случилось в конце прошлого года.«На объявление откликнулась девушка, которая искала жилье в Октябрьском районе города. Обвиняемая показала ей квартиру и получила 22 тысячи рублей банковским переводом и еще 8 тысяч наличными. Когда дело дошло до передачи ключей, злоумышленница сообщила, что отдаст их через полчаса, так как у нее нет дубликата. Однако арендатор настояла на том, чтобы пойти и сделать дубликат вместе. Выйдя на улицу, обвиняемая попыталась сесть в автобус и уехать. Девушка позвонила в полицию, и прибывшие на место оперативники задержали подозреваемую», - рассказали в МВД.В ходе расследования следователи установили причастность горожанки к 9 фактам мошенничества, общий ущерб составил более 170 тысяч рублей.При этом, как отмечали в полиции, женщина только в сентябре прошлого года освободилась из колонии, где отбывала наказание за аналогичные преступления. Выйдя на свободу, она практически сразу взялась за старое.Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанку виновной. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ее приговорили к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима, а также взыскали причиненный гражданам ущерб.Как отметили в райсуде, сама женщина вину не признала и уже обжаловала приговор.