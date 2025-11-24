Происшествия 24.11.2025 в 11:31
В Улан-Удэ вынесли приговор по ДТП с погибшим мотоциклистом
Пожилого мужчину сбила женщина на «Приусе»
Текст: Андрей Константинов
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении женщины, признанной виновной в смертельном ДТП. Оно случилось утром 12 июля на перекрестке проспекта Строителей, улиц Мокрова и Боевая.
«29-летняя женщина на автомобиле «Тойота Приус» выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с мопедом «Спорт Рубиком» под управлением 62-летнего мужчины. Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован в больницу, где позже скончался», - сообщали тогда в ГИБДД Бурятии.
После ДТП на женщину возбудили уголовное дело по ч 3. ст. 264 УК РФ. На суде она признала вину и раскаялась. Кроме того, горожанка принесла извинения родственникам погибшего, а также добровольно выплатила им миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. С учетом этого, а также других смягчающих обстоятельств, женщине назначили наказание в виде исправительных работ условно. Приговор уже вступил в законную силу.
«29-летняя женщина на автомобиле «Тойота Приус» выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с мопедом «Спорт Рубиком» под управлением 62-летнего мужчины. Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован в больницу, где позже скончался», - сообщали тогда в ГИБДД Бурятии.
После ДТП на женщину возбудили уголовное дело по ч 3. ст. 264 УК РФ. На суде она признала вину и раскаялась. Кроме того, горожанка принесла извинения родственникам погибшего, а также добровольно выплатила им миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. С учетом этого, а также других смягчающих обстоятельств, женщине назначили наказание в виде исправительных работ условно. Приговор уже вступил в законную силу.
ТегиДТП