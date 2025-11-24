Происшествия 24.11.2025 в 14:18
«Убеждала, что снимет порчу»
В Новосибирске гадалка обманывала детей и крала деньги и драгоценности
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирский областной суд поставил точку в деле Надежды Ч. – уличной гадалки, которая, которая обокрала двадцать детей в трех городах Сибири. Воровала она, представляясь подругой мам детей. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.
Надежда родилась в Новосибирске, окончила всего пять классов и переехала к родственникам в Черепановский район. С 18 лет работала продавщицей, вскоре переехала в Новосибирск и устроилась в мебельный магазин. Летом 2018 года Надежда приехала на Октябрьский рынок, там к ней подошла незнакомка, представилась Машей и предложила заработать.
- Надежда согласилась, после чего они пошли в частный сектор, зашли в первый попавшийся дом – им открыл 18-летний парень. Они попросили воды, зашли внутрь и украли серебряные украшения на сумму более 3,5 тысячи рублей, - сообщается в приговоре суда.
В октябре парочка стала выискивать на улицах жертв и убеждать «снять порчу». Подельницы встретили на площади Калинина 10-летнего мальчика, убедили его пригласить их домой «для проведения обряда» и вынесли украшения на сумму более 121 тысячи рублей. Полиция задержала «гадалку», в 2019 году суд дал ей 2 года условно и потребовал возместить ущерб.
После первой судимости гадалка продолжила обманывать детей: стала выслеживать их на улице. Из Новосибирска женщина уехала в Братск, где нашла подельницу и обокрала двух школьников.
Мама одного из детей рассказала на суде, что происходило:
- Сын возвращался домой со школы, открыл подъезд и заметил, что вслед за ним зашли две женщины, смуглые, в черных шубах и капюшонах. Он поднялся на 4 этаж, позади услышал голоса женщин. Они сообщили сыну, что являются моими знакомыми, без спроса прошли в квартиру, попросили лист бумаги и оставили записку для мамы. Затем сын пошел с одной из них на кухню, чтобы налить воды – та преградила ему путь. Через 5 минут женщины ушли, сын заметил пропажу шкатулки, - рассказала следователям мама мальчика.
На следующий день гадалка с подельницей поехали в Ангарск и ограбили еще одну семью — по той же схеме обманули школьника, добычей стали 300 тысяч рублей и украшения. На третий день полиция задержала воровку, когда та пыталась сбежать из города на такси. У Надежды в сумочке нашли похищенное и вернули потерпевшим, гадалка не успела потратить деньги и сдать драгоценности в ломбард. Суд вменил ей 3,5 года колонии общего режима, но срок был условным.
После приговора подсудимая сбежала в Новосибирск и через три месяца снова попалась на кражах: обманула еще троих детей в Железнодорожном, Ленинском и Калининском районах, по каждой краже ее судили. Каждый раз судьи увеличивали ей срок на несколько месяцев, так как ущерб был незначительным. В итоге вышло 4 года и 4 месяца лишения свободы условно.
- У подсудимой не было детей, но она каждый раз раскаивалась, обещала возместить ущерб и устраивалась на работу продавцом. Суд давал ей шанс на исправление, но она ездила по другим регионам и совершала аналогичные преступления, - рассказала Ольга Дуденко, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.
Этим же летом Надежда уехала в Красноярск, где обманула двоих детей. В августе 2021 года местный суд добавил ей срок, увеличив его до 4 лет и 6 месяцев условно. Через полгода гадалка вернулась в Новосибирск и обманула еще трех детей в Центральном районе. На этот раз суд добавил ей условный срок на 2,5 года с испытательным сроком в 4 года.
Следующим городом был Томск: там в 2022-2023 году она обманула 4-х детей, ее отправили в колонию на 5 лет и 2 месяца. Но она уже через 9 месяцев вышла досрочно.
Сразу после освобождения женщина взялась за старое: обманула троих детей в Новокузнецке, обокрала их родителей. В январе 2025 года вернулась в Новосибирск и обокрала квартиру в Железнодорожном районе. На этот раз женщину отправили в СИЗО. Пока гадалка ждала приговора, вскрылись другие преступления в Дзержинском и Заельцовском районах.
В итоге, по версии следствия, Надежда за несколько лет обманула 20 детей в крупных городах Сибири. А последней жертвой гадалки стал не ребенок, а 84-летняя пенсионерка: в августе 2024 года Надежда с подельницей встретили ее, когда пожилая женщина шла в магазин. Они стали обещать пенсионерке прочитать молитвы, которые «избавят от боли и проклятия». Пожилая женщина впустила их в квартиру, гадалка попросила у бабушки все ее деньги, получила 160 тысяч рублей. Затем провела «обряд»: положила деньги в носок, поколдовала и засунула носок под матрас. Пенсионерка после ухода гадалки не обнаружила денег и вызвала полицию: Надежду нашли по видеозаписи камер у магазина.
- Заельцовский районный суд в совокупности назначил 26-летней подсудимой 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная обжаловала приговор, якобы деньги в носке не крала, а проводила «обряд снятия порчи». Но доказать, что владеет знаниями в области гипноза и снятия порчи не смогла. Новосибирский областной суд оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу, - сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Ольга Дуденко.
Надежда родилась в Новосибирске, окончила всего пять классов и переехала к родственникам в Черепановский район. С 18 лет работала продавщицей, вскоре переехала в Новосибирск и устроилась в мебельный магазин. Летом 2018 года Надежда приехала на Октябрьский рынок, там к ней подошла незнакомка, представилась Машей и предложила заработать.
- Надежда согласилась, после чего они пошли в частный сектор, зашли в первый попавшийся дом – им открыл 18-летний парень. Они попросили воды, зашли внутрь и украли серебряные украшения на сумму более 3,5 тысячи рублей, - сообщается в приговоре суда.
В октябре парочка стала выискивать на улицах жертв и убеждать «снять порчу». Подельницы встретили на площади Калинина 10-летнего мальчика, убедили его пригласить их домой «для проведения обряда» и вынесли украшения на сумму более 121 тысячи рублей. Полиция задержала «гадалку», в 2019 году суд дал ей 2 года условно и потребовал возместить ущерб.
После первой судимости гадалка продолжила обманывать детей: стала выслеживать их на улице. Из Новосибирска женщина уехала в Братск, где нашла подельницу и обокрала двух школьников.
Мама одного из детей рассказала на суде, что происходило:
- Сын возвращался домой со школы, открыл подъезд и заметил, что вслед за ним зашли две женщины, смуглые, в черных шубах и капюшонах. Он поднялся на 4 этаж, позади услышал голоса женщин. Они сообщили сыну, что являются моими знакомыми, без спроса прошли в квартиру, попросили лист бумаги и оставили записку для мамы. Затем сын пошел с одной из них на кухню, чтобы налить воды – та преградила ему путь. Через 5 минут женщины ушли, сын заметил пропажу шкатулки, - рассказала следователям мама мальчика.
На следующий день гадалка с подельницей поехали в Ангарск и ограбили еще одну семью — по той же схеме обманули школьника, добычей стали 300 тысяч рублей и украшения. На третий день полиция задержала воровку, когда та пыталась сбежать из города на такси. У Надежды в сумочке нашли похищенное и вернули потерпевшим, гадалка не успела потратить деньги и сдать драгоценности в ломбард. Суд вменил ей 3,5 года колонии общего режима, но срок был условным.
После приговора подсудимая сбежала в Новосибирск и через три месяца снова попалась на кражах: обманула еще троих детей в Железнодорожном, Ленинском и Калининском районах, по каждой краже ее судили. Каждый раз судьи увеличивали ей срок на несколько месяцев, так как ущерб был незначительным. В итоге вышло 4 года и 4 месяца лишения свободы условно.
- У подсудимой не было детей, но она каждый раз раскаивалась, обещала возместить ущерб и устраивалась на работу продавцом. Суд давал ей шанс на исправление, но она ездила по другим регионам и совершала аналогичные преступления, - рассказала Ольга Дуденко, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.
Этим же летом Надежда уехала в Красноярск, где обманула двоих детей. В августе 2021 года местный суд добавил ей срок, увеличив его до 4 лет и 6 месяцев условно. Через полгода гадалка вернулась в Новосибирск и обманула еще трех детей в Центральном районе. На этот раз суд добавил ей условный срок на 2,5 года с испытательным сроком в 4 года.
Следующим городом был Томск: там в 2022-2023 году она обманула 4-х детей, ее отправили в колонию на 5 лет и 2 месяца. Но она уже через 9 месяцев вышла досрочно.
Сразу после освобождения женщина взялась за старое: обманула троих детей в Новокузнецке, обокрала их родителей. В январе 2025 года вернулась в Новосибирск и обокрала квартиру в Железнодорожном районе. На этот раз женщину отправили в СИЗО. Пока гадалка ждала приговора, вскрылись другие преступления в Дзержинском и Заельцовском районах.
В итоге, по версии следствия, Надежда за несколько лет обманула 20 детей в крупных городах Сибири. А последней жертвой гадалки стал не ребенок, а 84-летняя пенсионерка: в августе 2024 года Надежда с подельницей встретили ее, когда пожилая женщина шла в магазин. Они стали обещать пенсионерке прочитать молитвы, которые «избавят от боли и проклятия». Пожилая женщина впустила их в квартиру, гадалка попросила у бабушки все ее деньги, получила 160 тысяч рублей. Затем провела «обряд»: положила деньги в носок, поколдовала и засунула носок под матрас. Пенсионерка после ухода гадалки не обнаружила денег и вызвала полицию: Надежду нашли по видеозаписи камер у магазина.
- Заельцовский районный суд в совокупности назначил 26-летней подсудимой 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная обжаловала приговор, якобы деньги в носке не крала, а проводила «обряд снятия порчи». Но доказать, что владеет знаниями в области гипноза и снятия порчи не смогла. Новосибирский областной суд оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу, - сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Ольга Дуденко.
Тегимошенничество