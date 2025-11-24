Происшествия 24.11.2025 в 15:39

В Бурятии полицейский спас мужчину от взбесившейся жены

В ходе усмирения женщины пострадал и сам страж порядка
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полицейский спас мужчину от взбесившейся жены
Фото: freepik.com
В Бурятии вступило в законную силу постановление Баунтовского районного суда в отношении 50-летней местной жительницы, которую привлекли к административной ответственности. Она заработала протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Как рассказали в пресс-службе суда, инцидент произошел дома у сельчанки, которая была пьяна и устроила драку с мужем. Последнему пришлось вызвать полицию. Однако, приехавшему на вызов участковому тоже пришлось не сладко.

«На неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия женщина не реагировала, выражалась нецензурной бранью. Более того, оказала сопротивление, хваталась за форменную одежду участкового, сорвала с его куртки нагрудный знак», - сообщили в суде.

По итогам судебного разбирательства сельчанку признали виновной в административном правонарушении. В качестве наказания ей назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.
Теги
драка

