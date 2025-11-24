Происшествия 24.11.2025 в 16:33

«То ли волки, то ли собаки»

В Бурятии пока не выяснили, кто задрал овец в Старом Онохое
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«То ли волки, то ли собаки»
Фото: freepik.com
В Заиграевском районе Бурятии озвучили первые итоги работы специальной комиссии, которая сегодня выясняла обстоятельства гибели 9 овец на частном подворье в селе Старый Онохой. Впрочем, ответа на главный вопрос – кто убил животных – пока нет.

«К сожалению, пока не удалось установить, это волки или собаки. Но наша задача первоочередная, это, конечно, не допустить подобных случаев. Сейчас мы примем ряд решений. И второе, это помочь пострадавшим. Инспектор Бурприроднадзора проработает вопрос с охотниками. Если надо будет, проведем определенные мероприятия, это в части диких животных. Ну и также уже по отлову собак мы еще раз посмотрим, были ли обращения, были ли здесь нападения, укусы. И, конечно, тоже отработаем по этой части», - рассказал о предварительных результатах работы комиссии замглавы района Сергей Глобенко. Его слова передает телеграм-канал «Заиграево-инфо.24/7».

Чиновник заверил, что «администрация района держит ситуацию на особым контроле, а все необходимые меры предприняты».

Образовательный процесс в селе, где из-за происшествия школьников перевели на дистант, вернут в прежнее русло. 

«Сейчас все заинтересованные службы уже отрабатывают, в курсе, поэтому опасности никакой нет», - заявил Сергей Глобенко.
Теги
волк нападение

Все новости

Жителя Бурятии убили из-за ДТП
24.11.2025 в 17:43
«То ли волки, то ли собаки»
24.11.2025 в 16:33
В Улан-Удэ завершает работу проект «Активный горожанин»
24.11.2025 в 16:13
Забайкалью утвердили дешевые билеты на 2026 год
24.11.2025 в 15:57
В Улан-Удэ бизнесмены смогут заработать на праздничном оформлении своих точек
24.11.2025 в 15:49
В Бурятии полицейский спас мужчину от взбесившейся жены
24.11.2025 в 15:39
В пригороде Улан-Удэ по решению суда поставили светофор
24.11.2025 в 15:18
Как накопить с максимальной выгодой?
24.11.2025 в 15:08
В Бурятии уроки «Разговоры о важном» посвятят сельскому хозяйству
24.11.2025 в 15:05
Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя осени в Бурятии
24.11.2025 в 14:37
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Жителя Бурятии убили из-за ДТП
С мужчиной расправилась хозяйка поврежденного авто
24.11.2025 в 17:43
В Бурятии полицейский спас мужчину от взбесившейся жены
В ходе усмирения женщины пострадал и сам страж порядка
24.11.2025 в 15:39
«Убеждала, что снимет порчу»
В Новосибирске гадалка обманывала детей и крала деньги и драгоценности
24.11.2025 в 14:18
В Улан-Удэ вынесли приговор по ДТП с погибшим мотоциклистом
Пожилого мужчину сбила женщина на «Приусе»
24.11.2025 в 11:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru