Происшествия 24.11.2025 в 16:33
«То ли волки, то ли собаки»
В Бурятии пока не выяснили, кто задрал овец в Старом Онохое
Текст: Андрей Константинов
В Заиграевском районе Бурятии озвучили первые итоги работы специальной комиссии, которая сегодня выясняла обстоятельства гибели 9 овец на частном подворье в селе Старый Онохой. Впрочем, ответа на главный вопрос – кто убил животных – пока нет.
«К сожалению, пока не удалось установить, это волки или собаки. Но наша задача первоочередная, это, конечно, не допустить подобных случаев. Сейчас мы примем ряд решений. И второе, это помочь пострадавшим. Инспектор Бурприроднадзора проработает вопрос с охотниками. Если надо будет, проведем определенные мероприятия, это в части диких животных. Ну и также уже по отлову собак мы еще раз посмотрим, были ли обращения, были ли здесь нападения, укусы. И, конечно, тоже отработаем по этой части», - рассказал о предварительных результатах работы комиссии замглавы района Сергей Глобенко. Его слова передает телеграм-канал «Заиграево-инфо.24/7».
Чиновник заверил, что «администрация района держит ситуацию на особым контроле, а все необходимые меры предприняты».
Образовательный процесс в селе, где из-за происшествия школьников перевели на дистант, вернут в прежнее русло.
«Сейчас все заинтересованные службы уже отрабатывают, в курсе, поэтому опасности никакой нет», - заявил Сергей Глобенко.
