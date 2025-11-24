Жителя Бурятии убили из-за ДТП

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жительницы села Гэгэтуй. Она обвиняется в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, днем 21 ноября сельчанка узнала, что сожитель во время поездки по деревне повредил ее автомобиль, врезавшись в забор. Вечером дома после совместного употребления спиртного из-за этого инцидента между сожителями произошла ссора. В ее ходе женщина схватила кухонный нож и вонзила его в грудь мужчины. От полученной раны тот умер на месте.Обвиняемая вызвала фельдшера и полицию, после чего оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы. В ходе допроса она дала подробные показания об обстоятельствах случившегося.Сейчас женщину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.