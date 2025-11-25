Происшествия 25.11.2025 в 09:22

Семья с тремя детьми из Бурятии осталась без дома и машины из-за пожара

Горе настигло жителей улуса Ангир
Текст: Карина Перова
Семья с тремя детьми из Бурятии осталась без дома и машины из-за пожара
Фото: freepik.com

В улусе Ангир Заиграевского района Бурятии семья с тремя детьми осталась без дома из-за ночного пожара. Как сообщает газета «Вперед», в жилище находились пять человек: 30-летний хозяин, его супруга и трое детей – 7-летняя дочь, 5-летний сын и 3-месячная дочь.

Все они в момент начала пожара спали, но смогли вовремя эвакуироваться. В результате происшествия никто не пострадал. Однако, несмотря на усилия пожарных, здание уничтожено полностью.

«Помимо жилого дома, в огне уничтожен легковой автомобиль. Семья временно расселена у родственников в селе Новая Курба. По предварительной информации, уничтоженное имущество не было застраховано. Причины возгорания устанавливаются специалистами», - отметили в издании.

Земляки организовали сбор средств для поддержки погорельцев.

Теги
пожар происшествия

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
