Семья с тремя детьми из Бурятии осталась без дома и машины из-за пожара

В улусе Ангир Заиграевского района Бурятии семья с тремя детьми осталась без дома из-за ночного пожара. Как сообщает газета «Вперед», в жилище находились пять человек: 30-летний хозяин, его супруга и трое детей – 7-летняя дочь, 5-летний сын и 3-месячная дочь.

Все они в момент начала пожара спали, но смогли вовремя эвакуироваться. В результате происшествия никто не пострадал. Однако, несмотря на усилия пожарных, здание уничтожено полностью.

«Помимо жилого дома, в огне уничтожен легковой автомобиль. Семья временно расселена у родственников в селе Новая Курба. По предварительной информации, уничтоженное имущество не было застраховано. Причины возгорания устанавливаются специалистами», - отметили в издании.

Земляки организовали сбор средств для поддержки погорельцев.