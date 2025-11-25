В Бурятии заживо сгорели 32 курицы

В селе Эрхирик Заиграевского района горела хозяйственная постройка. Существовала угроза дальнейшего распространения пожара на жилой дом, который находился напротив, но огнеборцы сумели ликвидировать возгорание.

- В ходе тушения пожарные проявили оперативность, предотвратив более серьезные последствия. Из горящей постройки удалось безопасно вынести три газовых баллона, что исключило угрозу взрыва и дальнейшего распространения огня. В результате пожара, к сожалению, спасти домашнюю птицу не удалось. 32 курицы погибли, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.

Фото: ГО и ЧС