Самолет «Аэрофлота» не долетел до Улан-Удэ

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с самолетом «Аэрофлота», который летел по маршруту Москва – Улан-Удэ.«По предварительным данным, при выполнении рейса SU1454 по маршруту Москва – Улан-Удэ авиакомпании «Аэрофлот» экипаж воздушного судна объявил о технической неисправности и запросил посадку на запасном аэродроме города Иркутска. Воздушное судно благополучно осуществило посадку», - сообщили в надзорном ведомстве.В настоящее время пассажиры самолета размещены в гостинице. За соблюдением их прав следят представители прокуратуры.