Происшествия 25.11.2025 в 11:48

Самолет «Аэрофлота» не долетел до Улан-Удэ

Воздушное судно пришлось посадить в Иркутске
Текст: Андрей Константинов
Самолет «Аэрофлота» не долетел до Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия с самолетом «Аэрофлота», который летел по маршруту Москва – Улан-Удэ. 

«По предварительным данным, при выполнении рейса SU1454 по маршруту Москва – Улан-Удэ авиакомпании «Аэрофлот» экипаж воздушного судна объявил о технической неисправности и запросил посадку на запасном аэродроме города Иркутска. Воздушное судно благополучно осуществило посадку», - сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время пассажиры самолета размещены в гостинице. За соблюдением их прав следят представители прокуратуры.
